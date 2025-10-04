Kinder-, Stadt- und Vereinsfest So bunt hat Hohenmölsen gefeiert
Beim 31. Kinder-, Stadt- und Vereinsfest präsentiert sich Hohenmölsen fröhlich und vor allem farbenfroh. Das unterstreicht auch ein Bildband, der demnächst erscheinen soll.
Aktualisiert: 04.10.2025, 08:33
Hohenmölsen - Wofür das Kfz-Kennzeichen „HHM“ wirklich steht, wird Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) an diesem Tag nicht müde zu erklären: „Hohenmölsen hat mehr“, erläutert das Stadtoberhaupt die Bedeutung der drei Buchstaben und fügt hinzu: „Und dieses ,Mehr’ kann man heute hier sehen!“