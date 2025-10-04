Beim 31. Kinder-, Stadt- und Vereinsfest präsentiert sich Hohenmölsen fröhlich und vor allem farbenfroh. Das unterstreicht auch ein Bildband, der demnächst erscheinen soll.

Zur Eröffnung des Festes lassen die Brieftaubenzüchter vor dem Bürgerhaus Tauben steigen.

Hohenmölsen - Wofür das Kfz-Kennzeichen „HHM“ wirklich steht, wird Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) an diesem Tag nicht müde zu erklären: „Hohenmölsen hat mehr“, erläutert das Stadtoberhaupt die Bedeutung der drei Buchstaben und fügt hinzu: „Und dieses ,Mehr’ kann man heute hier sehen!“