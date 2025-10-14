Zwei Mitarbeiter des Fachbereichs Soziales werden in einem zehnwöchigen Kurs in den Grundlagen der Gebärdensprache geschult. Der MZ erklärten sie ihre Beweggründe.

Gebärdensprache wird von gehörlosen und schwerhörigen Menschen genutzt, um zu kommunizieren.

Halle (Saale)/MZ - Wer möchte an einem Gebärdensprachkurs teilnehmen? Das wurden Mitarbeiter des Fachbereichs Soziales in Halle gefragt. Zwei Plätze standen zur Verfügung. Und zwei Verwaltungsmitarbeiter fanden sich auch, die über zehn Wochen Grundlagen der Gebärdensprache in der Gebärdenmanufaktur in Halle erlernen.