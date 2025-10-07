Am Busbahnhof baut der Konzern Papenburg ein 85 Meter hohes Hotel. Das sorgt für Begeisterung und Skepsis. Halles Stadtmarketing-Chef: „Die Konkurrenz hat jetzt Angst.“

Was wird aus dem Charlottenhof in Halle, wenn 500 Meter weiter das neue Dorint eröffnet?

Halle (Saale)/MZ. - Halles künftige erste Hoteladresse ist derzeit eine Müllhalde. Auf dem „Grünen Hügel“ zwischen Busbahnhof und Rondell türmt sich der Unrat im Gras. Der Baukonzern Papenburg will hier in den nächsten zwei Jahren ein neues Hotel bauen - 85 Meter hoch und mit 227 Zimmern auf 17 Etagen. Es wird mächtiger als das Zukunftszentrum (75 Meter). Seit Dienstag steht auch fest, wer die Herberge betreiben wird: die Dorint-Gruppe. Aber braucht Halle das Hotel überhaupt?