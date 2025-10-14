Im Franchise-Vertrag mit dem Charlottenhof ist geregelt, dass sich Dorint nicht selbst Konkurrenz machen darf. Was alle Beteiligten sagen und was das neue Hotel an der Oper damit zu tun hat.

Dorint gegen Dorint - darf das Hotel am Riebeckplatz in Halle gebaut werden?

Halle (Saale)/MZ. - Eins plus eins ist zwei. Die Grundrechenart für Erstklässler ist für die Hotel-Gruppe Dorint in Halle ein Problem. Mit dem Charlottenhof firmiert eine Herberge bereits unter dem Namen der Kölner. Nun will der Konzern auch das neue Hotel betreiben, das der Bauriese Papenburg am Riebeckplatz in den Himmel zieht. Vertraglich geht das eigentlich nicht.