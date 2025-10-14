Weil sie ohne gültiges Ticket unterwegs waren, sind zwei Männer am Hauptbahnhof in Halle von Bundespolizisten aufgegriffen worden. Danach wurde einer von ihnen handgreiflich.

Halle (Saale). – Am Hauptbahnhof in Halle ist es am Montag zu einem Angriff auf Bundespolizisten gekommen.

Die Beamten waren gerufen worden, weil zwei junge Männer im Alter von 18 und 29 Jahren ohne gültiges Ticket in einer S-Bahn unterwegs waren, so die Polizei. Zudem hatten sie sich demnach gegenüber dem Zugbegleiter geweigert, ihre Ausweise zu zeigen.

Per Haftbefehl gesucht: Polizei nimmt Mann in Halle fest

Bei der Kontrolle durch die Bundespolizisten legten beide Männer ein gültiges Deutschlandticket sowie gültige Ausweisdokumente vor. Dabei kam jedoch heraus, dass gegen den 29-jährigen Russen ein Haftbefehl der Leipziger Staatsanwaltschaft vorlag, so die Polizei weiter.

Er war vom Amtsgericht Borna im Juni 2024 wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro beziehungsweise 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Der 29-Jährige wurde festgenommen. Dabei habe sich sein 18-jähriger Begleiter den Beamten freiwillig als Übersetzer angeboten. Trotz Aufforderung, Abstand zu halten, sei er den Beamten auf dem Weg zur Dienststelle mehrfach zu nahe gekommen.

18-Jähriger attackiert Bundespolizisten am Hauptbahnhof

Als ein Polizist ihn zurückdrängen wollte, habe er sich befreit und den Beamten gegen den Oberschenkel getreten. Er sei dann zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt worden.

Dabei wehrte sich der 18-Jährige erheblich und spuckte in Richtung einer Beamtin. Nun wird gegen ihn wegen tätlichen Angriffs und Körperverletzung ermittelt. Der 29-Jährige konnte nach Zahlung der offenen Geldstrafe die Dienststelle wieder verlassen.