Die Produktpalette ist weit gefasst. So sieht es das Konzept des Pop-up-Stores in der Großen Uli vor. Was die Kunden erwartet und wie lange es den Laden diesmal geben wird.

Von Klamotten bis Likör - Pop-up-Store in Großer Ulrichstraße in Halle eröffnet wieder

Thomas Marks ist einer der Betreiber des Pop-up-Stores in der Großen Ulrichstraße. Am Mittwoch öffnet das Geschäft seine Türen.

Halle (Saale)/MZ - Mit dem Slogan „Einmal hin. Alles drin“ hat einst die Supermarktkette Real geworben. Der Satz bringt aber auch ganz gut auf den Punkt, was Kunden im Pop-up-Store in der Großen Ulrichstraße in Halle erwartet: nämlich ein breitgefächertes Sortiment. Oder wie Thomas Marks es sagt: „Eine Mischung, bei der du alles oder nichts findest.“