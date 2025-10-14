Die 15-jährige Pelagia Kapoglou pendelt jede Woche stundenlang zum Latina-Gymnasium nach Halle – und verfolgt große Pläne. Was sie antreibt und wie ein Stipendium der Start-Stiftung ihr Leben bereichert.

Vier Sprachen, viele Umzüge, ein Ziel: Wie eine Schülerin ihre Zukunft selbst gestaltet

Pelagia Kapoglou hat ein Stipendium der Start-Stiftung und eine interessante Lebensgeschichte, obwohl sie erst 15 Jahre alt ist.

Halle (Saale)/MZ. - Von Fürth über Berlin und Wittenberge in die Altmark: Pelagia Kapoglou hat mit ihren 15 Jahren schon einiges erlebt. Unter anderem zahlreiche Umzüge, die sie letztendlich zum Latina-Gymnasium in Halle und zu einem Stipendium der Start-Stiftung geführt haben. Es soll der Schülerin bei ihren Zukunftsplänen helfen. Davon hat sie einige.