Die 15-jährige Pelagia Kapoglou pendelt jede Woche stundenlang zum Latina-Gymnasium nach Halle – und verfolgt große Pläne. Was sie antreibt und wie ein Stipendium der Start-Stiftung ihr Leben bereichert.

Von Isabell Sparfeld 14.10.2025, 16:00
Pelagia Kapoglou hat ein Stipendium der Start-Stiftung und eine interessante Lebensgeschichte, obwohl sie erst 15 Jahre alt ist.
Pelagia Kapoglou hat ein Stipendium der Start-Stiftung und eine interessante Lebensgeschichte, obwohl sie erst 15 Jahre alt ist. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/MZ. - Von Fürth über Berlin und Wittenberge in die Altmark: Pelagia Kapoglou hat mit ihren 15 Jahren schon einiges erlebt. Unter anderem zahlreiche Umzüge, die sie letztendlich zum Latina-Gymnasium in Halle und zu einem Stipendium der Start-Stiftung geführt haben. Es soll der Schülerin bei ihren Zukunftsplänen helfen. Davon hat sie einige.