Halle (Saale). – Auf der Magistrale in Halle-Neustadt ist am Montagnachmittag der 54-jährige Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden, als er einem Kind ausgewichen war.

Wie der "MDR" unter Berufung auf die Polizei berichtet, sei ein Junge mit seinem Fahrrad plötzlich auf die Straße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 54-jährige Rollerfahrer sei bei einem Ausweichmanöver von seinem Gefährt gestürzt.

Er sei nicht ansprechbar gewesen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Junge habe nach dem Unfall sein Fahrrad liegen lassen und sei weggelaufen.

Die bisherige Suche der Polizei nach dem Jungen sei erfolglos verlaufen. Auch ein Fährtenhund sei dabei zum Einsatz gekommen.