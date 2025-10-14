Die Stadt Köthen fördert aus ihrem Bürgerbudget acht Projekte, die die Innenstadt oder die Ortschaften attraktiver machen sollen. Die Umsetzung erfolgt im nächsten Jahr. Welche Projekte umgesetzt werden.

Bürgerbudget der Stadt Köthen: Diese acht Projekte werden im nächsten Jahr umgesetzt

Beim Bürgerbudget können Bürger ihre Ideen für die Stadt Köthen und deren Ortschaften einreichen.

Köthen/MZ. - „Wenn man mit offenen Augen durch Köthen geht, dann sieht man, dass es an Sitzgelegenheiten und Fahrradständern fehlt.“ Für Kerstin Röder, eine der „Wundschwestern“, die ihr Servicebüro in der Halleschen Straße haben, kommt das Bürgerbudget wie gerufen.