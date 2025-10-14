weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Nach Schlaganfall: Ascherslebener hat jetzt behindertengerechtes Auto

Schicksal aus Aschersleben Freiheit auf vier Rädern: Nach Schlaganfall fährt Sven Schortsein wieder Auto

Nach einem Schlaganfall ist Sven Schorstein aus Aschersleben wieder mobil. Dank Spenden und Unterstützung fährt er nun einen umgebauten Skoda, nur eine Garage fehlt noch.

Von Katrin Wurm Aktualisiert: 14.10.2025, 13:12
Wieder am Steuer: Der Ascherslebener Sven Schorstein ist einfach nur glücklich.
Wieder am Steuer: Der Ascherslebener Sven Schorstein ist einfach nur glücklich. (Foto: Katrin Wurm)

Aschersleben. - Sven Schorstein strahlt übers ganze Gesicht. Vor ihm steht ein knallroter Skoda, ein Minivan, der nicht nur glänzt, sondern für ihn ein Symbol für Selbstständigkeit und Lebensfreude ist. Die Rücksitze hat er weitgehend umgeklappt, damit sein DJ-Equipment genügend Platz findet. „Es gibt mir Freiheit“, sagt der Ascherslebener gerührt. „Danke, danke!“ Seine Worte gelten all jenen, die ihn auf diesem Weg unterstützt haben – durch Spenden, Hilfe und Zuspruch.