Der Kanuverein Zeitz war am Samstag Austragungsort der „German Masters“. Warum so viele „Ehemalige“ für das Event in Haynsburg gemeldet haben.

Yvonne Freyer (l.) und Frank Hädicke aus Zeitz fuhren auf der Weißen Elster auf den Bronzerang im C2-Mixed der Altersklasse Ü35.

Zeitz/MZ. - Herbstliche Ruhe herrschte am späten Sonntagnachmittag auf der Slalomanlage des Kanuvereins (KV) Zeitz in Haynsburg. Nur das Rauschen der Weißen Elster war zu hören. Nichts erinnerte mehr daran, dass noch 24 Stunden zuvor exakt an jener Stelle ein eifriges Gewusel herrschte. Organisiert natürlich vom Kanuverein Zeitz, sind die Gastgeber doch längst darin geübt, das scheinbare Durcheinander gut zu beherrschen.