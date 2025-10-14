DB baut Eisenbahnbrücken in Zeitz Der letzte Streich: Zangenberger Tunnel ist Schuttberg, neue Brücken stehen da - wie perfekt alles lief
Vom Zangenberger Tunnel ist nur noch ein großer Schuttberg übrig. Die drei neuen Eisenbahnbrücken haben seinen Platz eingenommen. Wie das vonstatten ging.
14.10.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - Rechter Hand türmt sich auf Zangenberger Seite, da, wo die Bahnstrecke die Zeitzer Straße überquert, auf, was bis vor kurzem noch der Tunnel war, die alte Eisenbahnüberführung. Die gibt es nun nicht mehr.