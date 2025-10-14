Wer sich einen Eindruck von der Arbeit der Ascherslebener Adam-Olearius-Schule verschaffen wollte, hatte beim Tag der offenen Tür Gelegenheit dazu. Warum das Event für Schule und Eltern wichtig ist.

Theo und Matheo lieben es zu malen. Dabei können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Aschersleben/MZ - Schulleiter Martin Michaelis ist ein gefragter Mann an diesem Nachmittag. Pausenlos ist er im Gespräch, aber das ist ja auch der Zweck des Tages der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule „Adam Olearius“ in Aschersleben, zu der am Donnerstag vergangener Woche eingeladen wurde. Er freue sich über das Interesse vor allem der Eltern, die aktuell vor der Entscheidung stehen, in welche weiterführende Schule ihr Kind nach Ende der Grundschulzeit gehen soll. Auch Vertreter des Förder- sowie des Trägervereins sind vor Ort, um Interessenten Rede und Antwort zu stehen.