In Dankerode trainieren seit ein paar Monaten auch Kampfsportler unter dem Dach der Sportgemeinschaft. Das Angebot erfreut sich einer hohen Nachfrage.

SG Dankerode hat ihr Angebot erweitert: Zweimal in der Woche wird Kickboxen trainiert

Lukas Bolinsky (r.) hat die neue Abteilung ins Leben gerufen. Seit seiner Kindheit macht er Kampfsport.

Dankerode/MZ. - Die Sportgemeinschaft Dankerode ist weiter auf Wachstumskurs. Nach dem Tischtennis-Boom, den sie im vergangenen Jahr erlebt hat, sind es seit ein paar Monaten die Kampfsportler um Lukas Bolinsky, die der SG die Turnhalle einrennen, unterm Vereinsdach eine neue Abteilung bilden und sich dem K1-Kickboxen verschrieben haben.