Großes Interesse an Kampfsport SG Dankerode hat ihr Angebot erweitert: Zweimal in der Woche wird Kickboxen trainiert
In Dankerode trainieren seit ein paar Monaten auch Kampfsportler unter dem Dach der Sportgemeinschaft. Das Angebot erfreut sich einer hohen Nachfrage.
14.10.2025, 16:04
Dankerode/MZ. - Die Sportgemeinschaft Dankerode ist weiter auf Wachstumskurs. Nach dem Tischtennis-Boom, den sie im vergangenen Jahr erlebt hat, sind es seit ein paar Monaten die Kampfsportler um Lukas Bolinsky, die der SG die Turnhalle einrennen, unterm Vereinsdach eine neue Abteilung bilden und sich dem K1-Kickboxen verschrieben haben.