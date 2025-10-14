Quedlinburg/MZ. - Das Tierheim Quedlinburg lädt alle interessierten Tierfreunde am Samstag, 18. September, zu einem Herbstfest ein. Geplant ist eine Lesung für Kinder und Erwachsene mit dem Titel „Die Suche nach dem verlorengegangenen Rauschen“ von Edith Simonka, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit dem Fest, das von 12 bis 16 Uhr stattfindet, möchte sich das Tierheimteam auch bei allen bedanken, die es etwa mit Spenden für seine Schützlinge unterstützt haben. Viele Tiere warten noch auf ein schönes Zuhause. Das Tierheim befindet sich in der Wipertistraße.