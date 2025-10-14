weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Engagement im Harz: Dankeschön für Unterstützung: Tierheim Quedlinburg lädt zum Herbstfest ein

Eil
Achtung, Autofahrer! A38 nach Unfall bei Querfurt voll gesperrt
Achtung, Autofahrer! A38 nach Unfall bei Querfurt voll gesperrt

Engagement im Harz Dankeschön für Unterstützung: Tierheim Quedlinburg lädt zum Herbstfest ein

Das Tierheim Quedlinburg wird bei seiner Arbeit durch viele Spender unterstützt. Jetzt lädt das Team zum Herbstfest ein.

14.10.2025, 16:03
Auch dieses besondere Duo wird im Tierheim Quedlinburg betreut. Das Tierheim lädt jetzt zum Herbstfest ein.
Auch dieses besondere Duo wird im Tierheim Quedlinburg betreut. Das Tierheim lädt jetzt zum Herbstfest ein. Foto: Tierheim

Quedlinburg/MZ. - Das Tierheim Quedlinburg lädt alle interessierten Tierfreunde am Samstag, 18. September, zu einem Herbstfest ein. Geplant ist eine Lesung für Kinder und Erwachsene mit dem Titel „Die Suche nach dem verlorengegangenen Rauschen“ von Edith Simonka, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit dem Fest, das von 12 bis 16 Uhr stattfindet, möchte sich das Tierheimteam auch bei allen bedanken, die es etwa mit Spenden für seine Schützlinge unterstützt haben. Viele Tiere warten noch auf ein schönes Zuhause. Das Tierheim befindet sich in der Wipertistraße.