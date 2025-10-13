Peter Siersleben leitet seit August die Sekundarschule Johann-Gottfried-Wilke in Coswig. Warum das auch ein Bekenntnis ist.

Coswig/MZ. - Zweifelsohne war der diesjährige erste Schultag für Peter Siersleben ein ganz besonderer. Denn der 39-jährige Pädagoge erlebt diesen erstmals als Leiter der Sekundarschule Johann-Gottfried-Wilke in Coswig. Auf die Frage, wie er die ersten Unterrichtsstunden als Direktor empfunden habe, antwortet er aber trotzdem: „Eigentlich nicht großartig anders als sonst, weil die Klassen, die ich unterrichte, mich ja als Lehrer kennen und mich im Unterricht auch so wahrnehmen.“