Im Landkreis wurden 6,5 Kilometer Schneefangzäune aufgestellt. Doch leider halten die nicht überall dem starken Wind stand. Ministerium für Infrastruktur und Digitales appelliert zur Vorsicht auf den Straßen.

Ein Schneezaun an der L 73 in Großpaschleben

Köthen/MZ. - Zusätzlich zu den Streu- und Räumungsarbeiten werden auch Schneezäune eingesetzt, um besonders die Landstraßen frei von Schneeverwehungen zu halten. Auf den Landes- und Bundesstraßen sind dafür die Landesstraßenmeistereien zuständig. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird von der Straßenmeisterei in Sandersdorf betreut.