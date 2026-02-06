weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
Schnee und Eis in Köthen Gefährliche Schneewehen: An Bundes- und Landesstraßen werden Schneezäune aufgestellt

Im Landkreis wurden 6,5 Kilometer Schneefangzäune aufgestellt. Doch leider halten die nicht überall dem starken Wind stand. Ministerium für Infrastruktur und Digitales appelliert zur Vorsicht auf den Straßen.

Von Ria Michel 06.02.2026, 08:00
Ein Schneezaun an der L 73 in Großpaschleben
Ein Schneezaun an der L 73 in Großpaschleben Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Zusätzlich zu den Streu- und Räumungsarbeiten werden auch Schneezäune eingesetzt, um besonders die Landstraßen frei von Schneeverwehungen zu halten. Auf den Landes- und Bundesstraßen sind dafür die Landesstraßenmeistereien zuständig. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird von der Straßenmeisterei in Sandersdorf betreut.