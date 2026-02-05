Zwei Monate nach einem geplatzten Kokain-Deal in Sangerhausen sitzen fünf Verdächtige weiterhin in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte auf einem Parkplatz nahe der A 38 mehr als ein Kilogramm Kokain und eine scharfe Schusswaffe sichergestellt.

Über ein Kilo Kokain in Sangerhausen sichergestellt: Wie weit die Ermittlungen sind

Auf dem Foto sind vermummte Polizeibeamte zu sehen, die auf dem Autohof nahe dem Mc-Donald’s-Restaurant ein Auto kontrollieren.

Sangerhausen/MZ. - Zwei Monate nach einem geplatzten Kokain‑Deal in Sangerhausen sitzen die fünf mutmaßlichen Dealer weiter in Untersuchungshaft. Am 6. Dezember hatte die Nordhäuser Kripo auf dem Parkplatz des Autohofes nahe der Autobahnanschlussstelle Sangerhausen‑Süd die Verdächtigen festgenommen. Dabei wurden über ein Kilogramm Kokain sowie eine scharfe Schusswaffe sichergestellt – einer der größten Rauschgiftfunde in der Region seit Jahren.