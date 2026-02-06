Totgesagte leben länger Mansfeld Center in Hettstedt erlebt ein Comeback: Gleich fünf neue Geschäfte starten durch
Als 2014 der Baumarkt auszog, schien der Niedergang des Mansfeld Centers in Hettstedt-Walbeck eingeläutet. Heute gewinnt das Center an Dynamik – fünf neue Händler setzen ein Zeichen für den Standort.
Hettstedt-Walbeck/MZ. - Der Fashion-Discounter Takko hat am heutigen Donnerstag (5. Februar) um 9 Uhr die Türen zu seiner neuen Filiale im Mansfeld-Center in Hettstedt-Walbeck eröffnet.