Totgesagte leben länger Mansfeld Center in Hettstedt erlebt ein Comeback: Gleich fünf neue Geschäfte starten durch

Als 2014 der Baumarkt auszog, schien der Niedergang des Mansfeld Centers in Hettstedt-Walbeck eingeläutet. Heute gewinnt das Center an Dynamik – fünf neue Händler setzen ein Zeichen für den Standort.