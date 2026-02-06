Die Stadt Nienburg möchte sich für ein millionenschweres Förderprogramm bewerben. Welche Objekte dabei in den Fokus rücken.

Eingerissene Böden, löchrige Decke - das soll aus dem maroden Vereinsheim des 1. FSV Nienburg werden

Wie geht es mit dem Vereinsheim des 1. FSV Nienburg weiter?

Nienburg/MZ. - Von außen wirkt das Vereinsheim des 1. FSV Nienburg mit dem orangefarbenen Putz noch ansprechend. Doch schaut man sich im Inneren des langen Flachbaus um, ist dieser in die Jahre gekommen. „Der Sozialtrakt sind Raumzellen aus Pappe aus dem Jahr 1980, die Böden sind zum Teil schon durchgebrochen. Wir haben es als Verein versucht, irgendwie nutzbar zu halten, doch es besteht dringender Handlungsbedarf“, sagt Vereinsvorsitzender Mario Thiele. „Wir sind deshalb sehr froh, dass die Stadt nun Fördermittel beantragen will, denn es geht auch um die Zukunft des Vereins“, so Thiele weiter.