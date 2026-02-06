Die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen in den Ortschaften sorgt weiter für Diskussionen. Welchen Beschluss der Weißenfelser Stadtrat jetzt gefasst hat.

Was tun mit Geld vom Bund? - Weißenfelser Dörfer sollen mitreden

Die Verwendung des Geldes aus dem Sondervermögen des Bundes für die Weißenfelser Ortschaften bleibt umstritten.

Weißenfels/MZ. - Die Ortschaften können die Verwendung des Geldes aus dem Sondervermögen des Bundes noch einmal diskutieren. Eine bisher auf dem Tisch liegende Vorschlagsliste soll überarbeitet werden, so dass spätestens am 11. Juni dieses Jahres ein Beschluss im Stadtrat gefasst werden kann. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Weißenfelser Stadtrates.