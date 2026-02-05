Sie wollen Menschen retten und löschen - und treffen plötzlich auf eine Schlange oder andere exotische Tiere. Für den seltenen, aber potenziell gefährlichen Fall werden Feuerwehrleute im Magdeburger Zoo geschult.

Von der Königsboa überrascht? Feuerwehr trainiert im Zoo Magdeburg für Einsätze

Im Magdeburger Zoo lernen Feuerwehrleute den Umgang mit gefährlichen Tieren wie Schlangen, Spinnen und Skorpione.

Magdeburg - Das ist mal eine besondere Übung für den Ernstfall: Einsatzkräfte der Feuerwehr Magdeburg werden von Experten des Zoos der Landeshauptstadt für den Umgang mit Schlangen, Spinnen und Skorpionen geschult.

Wie Sprecherin berichtete, würden immer mehr Menschen solche exotischen Tiere privat in Wohnungen halten. Bei Wohnungsbränden oder anderen Hilfeleistungen könnten die Einsatzkräfte dort unerwartet auf solche Tiere treffen.

Exotische Tiere stellen besondere Herausforderung für Feuerwehrleute da

Sie gingen also in eine verrauchte oder brennende Wohnung, wollten einen Menschen retten, würden dann aber etwa von einer Königsboa überrascht. „Solche Situationen stellen eine besondere Gefährdung für Einsatzkräfte dar, wenn Art und Verhalten der Tiere unbekannt sind.“

Die Einsatzkräfte üben, wie sie eine Schlange aufnehmen. Das wurde bei der Schulung im Magdeburger Zoo unter anderem trainiert. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Solche Einsatzlagen seien selten, aber eben potenziell gefährlich. Die Einsatzkräfte sollten im Ernstfall ruhig und professionell handeln.

Schulungen helfen Feuerwehr für Risikoeinschätzung

Bei den Schulungen sollen die Feuerwehrleute die Verhaltensweisen exotischer Tiere kennen und auch die Risiken richtig einschätzen lernen.

Ein Feuerwehrmann der Magdeburger Feuerwehr hebt in einem Raum im Elefantenhaus vom Zoo Magdeburg eine Schlange in eine Tonne. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Es gehe immer auch um die Entscheidung, wo die Feuerwehr selbst tätig werden kann und wo eine andere Fachstelle hinzugezogen werden muss. Die Feuerwehr arbeite für die Schulungen mit dem Zoo und Experten zusammen, um praxisnahes Wissen aus erster Hand zu erhalten.