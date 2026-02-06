Umweltminister Armin Willingmann (SDP) hat an die Stadt Dessau-Roßlau zwei Fördermittelbescheide übergeben, damit sich die Stadt klimafester aufstellen kann. Was auf fünf Spielplätzen und im Vorderen Tiergarten geplant ist.

Termin bei Schnee und Eis: Dessau-Roßlau erhält Fördergelder zum Schutz von Spielplätzen vor Hitze

Umweltminister Armin Willingmann (2.v.l.) hat am Mittwoch an Oberbürgermeister Robert Reck (3.v.r.) Förderbescheide übergeben. Damit soll nicht nur der Treffpunkt, der Spielplatz im Kastanienhof im Zoberberg, künftig für Hitze besser gerüstet werden.

Dessau/MZ. - Auf dem Spielplatz Kastanienhof nahe der Ganztagsschule Zoberberg toben Mädchen und Jungen des Hortes „Zauberburg“ durch den Schnee. Und ausgerechnet jetzt geht es hier um das Thema Hitze? Umweltminister Armin Willingmann (SPD) schmunzelt und sagt: „Auch wenn zur Zeit kalte Witterung herrscht, Hitzetage und die nächsten Sommer kommen garantiert“. Deshalb ist er nach Dessau gekommen und übergibt an Oberbürgermeister Robert Reck zwei Fördermittelbescheide.