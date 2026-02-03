weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Neue Details und Erinnerungen: Max Schmeling verunglückte einst in Sangerhausen

Nach langer Spurensuche Die Legende ist wahr: Wie Boxer Max Schmeling einst in Sangerhausen verunglückte

Jahrzehntelang galt die Geschichte als Legende: Der berühmte Boxer Max Schmeling soll in Sangerhausen verunglückt sein. Neue Archivfunde beweisen nun, was 1929 wirklich geschah.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 06.02.2026, 09:28
Günther Wagner übergibt eine Postkarte, die das Innere der Gaststätte „Bürgerkasino“ zeigt, an Museumsleiterin Monika Frohriep. Dort gab der Boxer Autogramme.
Günther Wagner übergibt eine Postkarte, die das Innere der Gaststätte „Bürgerkasino“ zeigt, an Museumsleiterin Monika Frohriep. Dort gab der Boxer Autogramme. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Über Jahrzehnte hinweg erzählten ältere Sangerhäuser eine Geschichte, die niemand so recht beweisen konnte: Der berühmte Schwergewichtsboxer Max Schmeling (1905–2005) soll einst in der Rosenstadt einen Autounfall gehabt haben.