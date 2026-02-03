Nach langer Spurensuche Die Legende ist wahr: Wie Boxer Max Schmeling einst in Sangerhausen verunglückte
Jahrzehntelang galt die Geschichte als Legende: Der berühmte Boxer Max Schmeling soll in Sangerhausen verunglückt sein. Neue Archivfunde beweisen nun, was 1929 wirklich geschah.
Aktualisiert: 06.02.2026, 09:28
Sangerhausen/MZ. - Über Jahrzehnte hinweg erzählten ältere Sangerhäuser eine Geschichte, die niemand so recht beweisen konnte: Der berühmte Schwergewichtsboxer Max Schmeling (1905–2005) soll einst in der Rosenstadt einen Autounfall gehabt haben.