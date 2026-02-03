Jahrzehntelang galt die Geschichte als Legende: Der berühmte Boxer Max Schmeling soll in Sangerhausen verunglückt sein. Neue Archivfunde beweisen nun, was 1929 wirklich geschah.

Die Legende ist wahr: Wie Boxer Max Schmeling einst in Sangerhausen verunglückte

Günther Wagner übergibt eine Postkarte, die das Innere der Gaststätte „Bürgerkasino“ zeigt, an Museumsleiterin Monika Frohriep. Dort gab der Boxer Autogramme.

Sangerhausen/MZ. - Über Jahrzehnte hinweg erzählten ältere Sangerhäuser eine Geschichte, die niemand so recht beweisen konnte: Der berühmte Schwergewichtsboxer Max Schmeling (1905–2005) soll einst in der Rosenstadt einen Autounfall gehabt haben.