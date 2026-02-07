Die mehrfach überarbeitete Schau macht Geschichte plastisch: Täter und Opfer im Porträt. An diesem Wochenende ist geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Gedenkstätte besteht seit genau 30 Jahren.

„Roter Ochse“ in Halle zeigt den Schrecken der Nazi-Justiz

Halle (Saale)/MZ. - Es sind Schicksale wie die von Hansheinrich Kummerow, die Michael Viebig, Historiker und Leiter der Gedenkstätte „Roter Ochse“, bei seinen Führungen in den Mittelpunkt stellt: Der Chemiker Kummerow aus Magdeburg war im Widerstand gegen das Naziregime und 1944 im „Roten Ochsen“ hingerichtet worden.