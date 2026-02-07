weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Erinnerungskultur in der Gedenkstätte: „Roter Ochse“ in Halle zeigt den Schrecken der Nazi-Justiz

Erinnerungskultur in der Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle zeigt den Schrecken der Nazi-Justiz

Die mehrfach überarbeitete Schau macht Geschichte plastisch: Täter und Opfer im Porträt. An diesem Wochenende ist geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Gedenkstätte besteht seit genau 30 Jahren.

Von Silvia Zöller 07.02.2026, 09:51
Michael Viebig ist Leiter der Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle.
Michael Viebig ist Leiter der Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle. (Foto: Silvia Zöller)

Halle (Saale)/MZ. - Es sind Schicksale wie die von Hansheinrich Kummerow, die Michael Viebig, Historiker und Leiter der Gedenkstätte „Roter Ochse“, bei seinen Führungen in den Mittelpunkt stellt: Der Chemiker Kummerow aus Magdeburg war im Widerstand gegen das Naziregime und 1944 im „Roten Ochsen“ hingerichtet worden.