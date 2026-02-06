weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Winter in Dessau-Rosslau: Nach Todesfall: Feuerwehr warnt vor dem Betreten zugefrorener Seen - und übt für den Ernstfall

Die Feuerwehr warnt eindringlich vor dem Betreten zugefrorener Seen und übt gleichzeitig den Ernstfall. Wie solche Übungen ablaufen und warum es beinahe unmöglich ist, sich selbst aus dem Wasser zu retten.

Von Leonie Beer 06.02.2026, 11:00
Die Feuerwehr übt die Rettung einer Person, die ins Eis eingebrochen ist.
Die Feuerwehr übt die Rettung einer Person, die ins Eis eingebrochen ist. (Foto: Amt für Brand- und Katastrophenschutz)

Dessau-Roßlau/MZ. - Am Gröbener See im Landkreis Wittenberg ist vor wenigen Tagen ein Mann im Eis eingebrochen und gestorben. Die Behörden warnen, dass im gesamten Landkreis keine natürlichen Eisflächen betreten werden dürfen, da diese nicht sicher sind.