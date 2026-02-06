Die Feuerwehr warnt eindringlich vor dem Betreten zugefrorener Seen und übt gleichzeitig den Ernstfall. Wie solche Übungen ablaufen und warum es beinahe unmöglich ist, sich selbst aus dem Wasser zu retten.

Die Feuerwehr übt die Rettung einer Person, die ins Eis eingebrochen ist.

Dessau-Roßlau/MZ. - Am Gröbener See im Landkreis Wittenberg ist vor wenigen Tagen ein Mann im Eis eingebrochen und gestorben. Die Behörden warnen, dass im gesamten Landkreis keine natürlichen Eisflächen betreten werden dürfen, da diese nicht sicher sind.