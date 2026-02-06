Ortsbürgermeister Tim Hohlbein wirft einen Blick zurück auf das vergangene Jahr und auf das, was er 2026 in seiner Ortschaft anpacken will.

Dieses Denkmal in Latdorf soll abgerissen und an einer anderen Stelle eine Gedenktafel angebracht werden.

Latdorf/MZ. - „Statistisch gesehen ist die Einwohnerzahl in Latdorf in den vergangenen zehn Jahren stabil geblieben“, sagt Ortsbürgermeister Tim Hohlbein. Und fügt hinzu: „Ich kann auch behaupten, dass viele junge Leute in unser Dorf ziehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Infrastruktur und die Lebensbedingungen hier modern sind.“