In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 6. Februar geht es um einen Zeitgenossen, dessen Ahnen schon seit vielen Jahrhunderten hier unsere Nachbarn sind.

Ein Mitbewohner in Halle mit der Tendenz zum Aufplustern

Wenn sich diese Mitbewohner zu nahe kommen, kann es auch schon mal hoch her gehen.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.