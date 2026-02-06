Winterdienst im Jessener Land Halbzeit im Winter: Streumittel reichen, Mitarbeiter arbeiten am Limit
Während draußen Schnee und Eis bleiben, arbeiten die Bauhof‑Mitarbeiter im Jessener Land am Limit. Eine Zwischenbilanz zeigt, was gut läuft – und wo es langsam eng wird.
Aktualisiert: 06.02.2026, 09:36
Jessen/MZ - Zur Halbzeit des Winters ziehen die städtischen Bauhöfe im Jessener Land eine faktenbasierende Zwischenbilanz. Wie Jessen, Annaburg und Zahna-Elster die Lage einschätzen und welche Probleme es gibt.