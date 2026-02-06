weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Winterdienst Jessener Land: Mitarbeiter am Limit, Schnee und Eis fordern

Winterdienst im Jessener Land Halbzeit im Winter: Streumittel reichen, Mitarbeiter arbeiten am Limit

Während draußen Schnee und Eis bleiben, arbeiten die Bauhof‑Mitarbeiter im Jessener Land am Limit. Eine Zwischenbilanz zeigt, was gut läuft – und wo es langsam eng wird.

Von Annette Schmidt Aktualisiert: 06.02.2026, 09:36
Die Winterdienste im Jessener Land hatte in der ersten Hälfte des Winters 2025/2026 viel zu tun. Die Einsatzkräfte arbeiten am Limit.  
Die Winterdienste im Jessener Land hatte in der ersten Hälfte des Winters 2025/2026 viel zu tun. Die Einsatzkräfte arbeiten am Limit.   (Foto: Klaus Adam)

Jessen/MZ - Zur Halbzeit des Winters ziehen die städtischen Bauhöfe im Jessener Land eine faktenbasierende Zwischenbilanz. Wie Jessen, Annaburg und Zahna-Elster die Lage einschätzen und welche Probleme es gibt. 