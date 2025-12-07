Mehr als ein Kilo Kokain übergeben Großeinsatz gegen Drogendealer unter anderem bei McDonald's in Sangerhausen - was bisher bekannt ist

Der Polizei ist offenbar ein Schlag gegen Drogendealer gelungen. Bei der Übergabe von mehr als einem Kilogramm Kokain wurden fünf Verdächtige festgenommen. Einer soll eine Schusswaffe bei sich gehabt haben.