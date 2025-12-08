Sind Arbeitnehmer in Mansfeld-Südharz bundesweit am häufigsten krank? Eine neue Datenauswertung legt das nahe. Doch Ärzte und Unternehmer warnen vor einem Fehlschluss. Wie sie die Lage im Landkreis sehen.

Ist man in Mansfeld-Südharz bundesweit am meisten krank? Warum eine Ärztin die Statistik kritisch sieht

AU-Bescheinigungen: „Krankschreibungen haben auch mit Wohlstand zu tun“

Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Bundesweit hat die Zahl der Krankmeldungen von Angestellten stark zugenommen. Das zeigt eine kürzlich veröffentlichte Analyse von Daten des Betriebskrankenkassen-Dachverbands. Demnach sind die BKK-Mitglieder im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,3 mal ausgefallen - und kommen damit auf 23,9 Fehltage pro Jahr.