  4. 31 Fehltage pro Jahr: Ist man in Mansfeld-Südharz bundesweit am meisten krank? Warum eine Ärztin die Statistik kritisch sieht

Sind Arbeitnehmer in Mansfeld-Südharz bundesweit am häufigsten krank? Eine neue Datenauswertung legt das nahe. Doch Ärzte und Unternehmer warnen vor einem Fehlschluss. Wie sie die Lage im Landkreis sehen.

Von Armin Himmelrath 08.12.2025, 16:45
AU-Bescheinigungen: „Krankschreibungen haben auch mit Wohlstand zu tun“
AU-Bescheinigungen: „Krankschreibungen haben auch mit Wohlstand zu tun“ Foto: picture alliance/dpa

Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Bundesweit hat die Zahl der Krankmeldungen von Angestellten stark zugenommen. Das zeigt eine kürzlich veröffentlichte Analyse von Daten des Betriebskrankenkassen-Dachverbands. Demnach sind die BKK-Mitglieder im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,3 mal ausgefallen - und kommen damit auf 23,9 Fehltage pro Jahr.