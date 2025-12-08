Aus einem alten Feuerwehrhaus ist ein modernes Vereinsheim entstanden: Die Boule-Freunde aus Rollsdorf zeigen, wie Engagement das Dorfleben bereichert. Heute kümmern sie sich um weit mehr als das Spiel mit den metallenen Kugeln.

Einar Fiedler (3. v. li. ) und seine Mitstreiter im nun mit einer neuen Kücheneinrichtung voll ausgestatteten Vereinsheim der Rollsdorfer Boule-Freunde

Rollsdorf/MZ. - Jetzt ist es endlich fertig und rundum komplett - das Vereinsheim der Rollsdorfer Boule-Freunde. Zum Adventsfest am Sonnabend konnten die Besucher sich alles anschauen. Letzter großer Akt war der Einbau einer Kücheneinrichtung mit allem Drum und Dran. Jetzt muss nur noch die Wasser- und Abwasserversorgung gesichert werden. Bisher behalf man sich mit Wasser aus Kanistern.