Eisleben/MZ. - Ein Abend voller Erinnerungen, Musik und großer Gefühle: Marc Rudolf (43) lädt das Eisleber Publikum am 9. Januar, 19.30 Uhr, in das Galerie-Café ein, gemeinsam mit ihm die faszinierende Welt von Hildegard Knef neu zu entdecken. Mit Jürgen Beyer am Klavier entsteht eine Hommage, die nicht nur die Erfolge der „Knef“ feiert, sondern auch die Höhen und Tiefen ihres bewegten Lebens beleuchtet. In diesem Jahr wäre sie 100 Jahre alt. MZ-Reporterin Beate Thomashausen sprach mit dem musikalischen Entertainer, der manchem vielleicht besser unter seinem Künstlernamen Megy B. bekannt ist, über die Knef und seine Beziehung zu ihr.