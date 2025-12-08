Anton Smirat (Mitte) präsentiert seine selbstgebaute Altsteinzeithöhle. Für die Erledigung dieser freiwilligen Hausaufgabe hat der Sekundarschüler die Note eins erhalten.

Elster/MZ. - Wer es beim „Tag der offenen Tür“ in das Gebäude der Sekundarschule Elster geschafft hat, gehört zu den Glücklichen, die im Umfeld einen Parkplatz gefunden haben. Bereits im Eingangsbereich herrscht dichtes Gedränge, die Flure sind voll. Schulleiterin Heike Bräse freut sich über das große Interesse und berichtet „von vielen netten Gesprächen“, der gezielten Umsetzung von Ideen sowie dem Engagement der Schüler. Diese füllen mit dem Verkauf verschiedener Dinge – von Flohmarkt über Popcorn, Zuckerwatte bis geräucherte Forellen ist alles dabei – ihre jeweiligen Klassenkassen, die „Zehnte“ sammelt für Abschlussfahrt und -ball.