Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben die Münzschächte der Waschanlage sowie des Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Dessau gewaltsam öffneten, um an Bargeld zu gelangen. Das teilte der Hausmeister des betroffenen Unternehmens der Polizei in Dessau-Roßlau am Montagmorgen, 8. Dezember mit.

Da nach Angaben des Hausmeisters die Anlage jedoch so konzipiert ist, dass die Münzen nicht in den Automaten verbleiben, wurde kein Geld entwendet. Trotzdem entstand Sachschaden, der nach ersten Angaben bei etwa 1.000 Euro liegt.