  4. Strafprozess am Landgericht Halle: Freiheitsstrafe für Vergewaltigung: Schöffengericht spricht Freyburger schuldig

Schöffengericht am Landgericht Halle verurteilt 28-jährigen Freyburger, der wegen Vergewaltigung seiner Ex-Freundin und Körperverletzung auf der Anklagebank saß, zu einer erheblichen Freiheitsstrafe. Gericht geht von kommender Revision aus.

Von Constanze Matthes 08.12.2025, 14:56
Das Landgericht Halle verhandelte den Fall einer Vergewaltigung. Der Angeklagte aus Freyburg wurde schuldig gesprochen.
Das Landgericht Halle verhandelte den Fall einer Vergewaltigung. Der Angeklagte aus Freyburg wurde schuldig gesprochen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild)

Freyburg/Halle - Das Landgericht Halle hat einen Freyburger wegen Vergewaltigung seiner Ex-Partnerin und Körperverletzung zu einer erheblichen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt.