Strafprozess am Landgericht Halle Freiheitsstrafe für Vergewaltigung: Schöffengericht spricht Freyburger schuldig

Schöffengericht am Landgericht Halle verurteilt 28-jährigen Freyburger, der wegen Vergewaltigung seiner Ex-Freundin und Körperverletzung auf der Anklagebank saß, zu einer erheblichen Freiheitsstrafe. Gericht geht von kommender Revision aus.