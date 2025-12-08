Strafprozess am Landgericht Halle Freiheitsstrafe für Vergewaltigung: Schöffengericht spricht Freyburger schuldig
Schöffengericht am Landgericht Halle verurteilt 28-jährigen Freyburger, der wegen Vergewaltigung seiner Ex-Freundin und Körperverletzung auf der Anklagebank saß, zu einer erheblichen Freiheitsstrafe. Gericht geht von kommender Revision aus.
08.12.2025, 14:56
Freyburg/Halle - Das Landgericht Halle hat einen Freyburger wegen Vergewaltigung seiner Ex-Partnerin und Körperverletzung zu einer erheblichen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt.