100 Jahre Bauhaus in Dessau Schenkungen an Stiftung Bauhaus: Schau zeigt Kasperletheater der Bauhäusler Lotte und Edmund Collein und Porträt von Clara Zetkin

Die Ausstellung „Bakelit | Glasur | Farbe“ im Dessauer Bauhaus Museum ist die erste große Ausstellung zum Jubiläum Bauhaus 100 in Dessau. Sie zeigt eine Auswahl aus 3.000 Objekten, die der Stiftung Bauhaus Dessau von 150 Schenkenden seit 2019 aus dem In- und Ausland vermacht wurden. Es werden viele besondere Geschichten erzählt.