Winzervereinigung Freyburg-Unstrut Neuer Shop im Marktschlösschen - Welches für Halle spezielle Produkt dort nach 20 Jahren Pause zu haben ist

Zum Salz-Shop in Halles Tourist-Information am Markt hat sich nun ein zweites Angebot hinzugesellt. Nicht nur Wein-Liebhaber werden dort für viele Anlässe etwas Passendes finden. Dort gibt es auch ein ganz spezielles Angebot für die Stadt.