  4. Winzervereinigung Freyburg-Unstrut: Neuer Shop im Marktschlösschen - Welches für Halle spezielle Produkt dort nach 20 Jahren Pause zu haben ist

Zum Salz-Shop in Halles Tourist-Information am Markt hat sich nun ein zweites Angebot hinzugesellt. Nicht nur Wein-Liebhaber werden dort für viele Anlässe etwas Passendes finden. Dort gibt es auch ein ganz spezielles Angebot für die Stadt.

Von Katja Pausch 09.12.2025, 11:54
Sommelier Sandra Polomski-Woithon hatte mehrere Weine in einer Verkostung vorgestellt.
Sommelier Sandra Polomski-Woithon hatte mehrere Weine in einer Verkostung vorgestellt. (Foto: Katja Pausch)

Halle (Saale)/MZ. - Gelöste Stimmung und trotzdem volle Konzentration: Mit einer Verkostung wurde jüngst die Eröffnung eines neuen Shops im halleschen Marktschlösschen begangen. Dabei kam neben anderen edlen Tropfen ein ganz außergewöhnlicher Wein ins Glas.