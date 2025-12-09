Winzervereinigung Freyburg-Unstrut Neuer Shop im Marktschlösschen - Welches für Halle spezielle Produkt dort nach 20 Jahren Pause zu haben ist
Zum Salz-Shop in Halles Tourist-Information am Markt hat sich nun ein zweites Angebot hinzugesellt. Nicht nur Wein-Liebhaber werden dort für viele Anlässe etwas Passendes finden. Dort gibt es auch ein ganz spezielles Angebot für die Stadt.
09.12.2025, 11:54
Halle (Saale)/MZ. - Gelöste Stimmung und trotzdem volle Konzentration: Mit einer Verkostung wurde jüngst die Eröffnung eines neuen Shops im halleschen Marktschlösschen begangen. Dabei kam neben anderen edlen Tropfen ein ganz außergewöhnlicher Wein ins Glas.