Im Pokalspiel gegen Augsburg riss sich Elias Lorenz das Kreuzband. Die Schmerzen danach? Fürchterlich. Welcher ehemalige HFC-Profi ihm ihn dieser Phase half.

Halle/MZ - Die Schmerzen waren das Schlimmste. Zwei Wochen lang ständig diese Schmerzen. Schmerzen, die Elias Lorenz den Schlaf raubten. „Ich konnte kein Auge zu tun, weil es so wehgetan hat“, beschreibt der Fußballprofi des Halleschen FC, was auf den verhängnisvollen 17. August folgte.