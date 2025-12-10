Bei der Tour de France fuhr Youngster Florian Lipowitz sensationell auf den dritten Platz. Damit weckte er Interesse. Seine Zukunft liegt aber weiter beim Red-Bull-Team.

Palma de Mallorca - Der deutsche Radstar Florian Lipowitz hat seinen Vertrag beim Red-Bull-Team langfristig verlängert. Das teilte der Rennstall beim Medientag auf Mallorca mit und beendete damit alle Wechselgerüchte. Der Lidl-Trek-Rennstall, bei dem auch der frühere Tour-Etappengewinner Lennard Kämna fährt, soll zuletzt Interesse gezeigt haben. „Ich bin super glücklich, mit dem Team weiterzumachen. Ich bin seit drei Jahren im Team. Wir haben eine spezielle Beziehung. Ich freue mich darauf“, sagte Lipowitz.

Lipowitz war in diesem Jahr bei der Tour de France auf Anhieb sensationell auf den dritten Platz gefahren und hatte das Weiße Trikot des besten Jungprofis gewonnen. Damit sorgte der 25-Jährige als erster Deutscher seit Andreas Klöden (2006) für einen Podestplatz, zugleich war er erster deutscher Gewinner der Nachwuchswertung seit Jan Ullrich (1998).

Doppelspitze mit Evenepoel bei der Tour

Damit ist Lipowitz der große Hoffnungsträger des deutschen Radsports für die Zukunft. Im kommenden Jahr soll er mit Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel, der als Superstar neu ins Team gekommen ist, eine Doppelspitze bei der Tour bilden. „Es ist gut, mit zwei Kapitänen in die Tour zu gehen. Ich denke, wir können das Spiel ein wenig anders spielen“, betonte Lipowitz auch mit Blick auf den übermächtigen Titelverteidiger Tadej Pogacar.

Als Quereinsteiger war der einstige Biathlet 2022 zum WorldTour-Team von Ralph Denk gekommen. Schon bei der Vuelta 2024 belegte der Schwabe einen starken siebten Gesamtrang. In diesem Jahr überzeugte er auch in weiteren Rundfahrten mit dem zweiten Platz bei Paris-Nizza und Rang drei beim Criterium du Dauphiné.