Julien Damelang erlebte einen Raketenstart beim HFC. Inzwischen steht er fest im Rampenlicht. Warum ihn sein Trainer mit einer Ameise vergleicht.

Wo HFC-Durchstarter Julien Damelang noch besser werden kann

Halle/MZ - Eine Ameise im Regen? Was klingt wie ein dröger Lehrfilm für den Biologieunterricht, ist für Robert Schröder ein passendes Bild, wenn er über Julien Damelang spricht. Der Flügelspieler des Halleschen FC wird von Gegenspielern „nur selten getroffen“, erklärt sein Trainer - wie wendige Ameisen von Regentropfen. „Damit und mit seinem Tempo macht er uns unberechenbar. Jetzt muss er nur zusehen, dass er den Ball auch am Gegner vorbei bekommt.“