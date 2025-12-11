Eil
Bester Schütze der Saison Abschied schon im Sommer? So ist die Vertragssituation von HFC-Angreifer Fakhro
Malek Fakhro ist mit sechs Toren bester Schütze des Halleschen FC. Im Sommer 2025 kam er aus Duisburg. Aber wie lange bleibt er in Halle?
11.12.2025, 16:00
Halle/MZ - Malek Fakhro erlebt, ohne Übertreibung, die aufregendsten Wochen seines Lebens. Als Mann und vielleicht auch als Fußballer. Am 25. November ist der Deutsch-Libanese Vater geworden, Issam kam auf die Welt. „Alles, was ich in der Zukunft mache, mache ich für ihn“, sagte der Angreifer des Halleschen FC der MZ bewegt.