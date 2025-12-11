Malek Fakhro ist mit sechs Toren bester Schütze des Halleschen FC. Im Sommer 2025 kam er aus Duisburg. Aber wie lange bleibt er in Halle?

Abschied schon im Sommer? So ist die Vertragssituation von HFC-Angreifer Fakhro

Malek Fakhro spielt seit Sommer 2025 für den HFC.

Halle/MZ - Malek Fakhro erlebt, ohne Übertreibung, die aufregendsten Wochen seines Lebens. Als Mann und vielleicht auch als Fußballer. Am 25. November ist der Deutsch-Libanese Vater geworden, Issam kam auf die Welt. „Alles, was ich in der Zukunft mache, mache ich für ihn“, sagte der Angreifer des Halleschen FC der MZ bewegt.