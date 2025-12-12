Die Sacramento Kings verlieren in der NBA deutlich gegen die Denver Nuggets. Welt- und Europameister Dennis Schröder muss bei der Gala von Nikola Jokic weiterhin verletzungsbedingt zuschauen.

Sacramento - Die Sacramanto Kings um den derzeit verletzten Basketball-Europameister Dennis Schröder haben in der NBA die nächste Niederlage kassiert. Das Team des deutschen Nationalmannschaftskapitäns verlor 105:136 gegen die Denver Nuggets. Deren Ausnahmespieler Nikola Jokic war von den Hausherren nicht zu halten.

Der Serbe, bereits dreimal zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gewählt, schenkte den Kings in nur 29 Minuten auf dem Court 36 Punkte ein und sammelte dazu auch noch zwölf Rebounds sowie acht Vorlagen und zwei Steals. Der beste Scorer der Gastgeber, Malik Monk, kam in einer halben Stunde Spielzeit gerade einmal auf die Hälfte der Zähler.

Milwaukee schockt die Celtics

Schröder, den eine Hüftverletzung plagt, war zuletzt am 24. November aktiv. Seitdem ging sein kalifornisches Team in sieben Spielen sechsmal als Verlierer vom Parkett. Während die Kings mit insgesamt 19 Niederlagen aus den ersten 25 Spielen die zweitschlechteste Mannschaft in der Western Conference sind, bleiben die Nuggets (18-6) den Oklahoma City Thunder auf den Fersen. Der Titelverteidiger hat allerdings erst ein Spiel verloren.

Eine faustdicke Überraschung gab es derweil im Osten. Dort verloren die Boston Celtics 101:116 bei den ersatzgeschwächten Milwaukee Bucks. Es war die erste Niederlage für den Meister von 2024 nach fünf Siegen in Serie. Die Partie zwischen den Houston Rockets und den Los Angeles Clippers blieb bis zum letzten Ballbesitz spannend. Letztlich setzte sich jedoch der Favorit aus Texas mit 115:113 in der heimischen Arena durch.