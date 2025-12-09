Ein Trend scheint sich auch in Halle bemerkbar zu machen: Der Kauf des Weihnachtsbaums Wochen vor dem Fest. Was Händler in Sachen Baum außerdem noch feststellen.

Schon jetzt: Viele Hallenser sichern sich immer früher ihren Weihnachtsbaum

Welcher Baum darf's sein? Mitarbeiter Thomas Selle präsentiert am Weihnachtsbaumverkauf in der Dölauer Straße verschiedene Nordmann-Tannen.

Halle (Saale)/MZ. - Beim Weihnachtsbaumverkauf am Dessauer Platz in Halle denkt man bereits darüber nach, nächstes Jahr eine Woche früher zu starten. Seit dem 1. Dezember werden in dem kleinen eingezäunten Areal gleich neben der Aral-Tankstelle Bäume verkauft - und zwar ausschließlich Nordmann-Tannen. Und seit dem ersten Tag kommen die Kunden.