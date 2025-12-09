weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nordmann-Tanne und Co.: Schon jetzt: Viele Hallenser sichern sich immer früher ihren Weihnachtsbaum

Ein Trend scheint sich auch in Halle bemerkbar zu machen: Der Kauf des Weihnachtsbaums Wochen vor dem Fest. Was Händler in Sachen Baum außerdem noch feststellen.

Von Denny Kleindienst 09.12.2025, 14:00
Welcher Baum darf's sein? Mitarbeiter Thomas Selle präsentiert am Weihnachtsbaumverkauf in der Dölauer Straße verschiedene Nordmann-Tannen.
Welcher Baum darf's sein? Mitarbeiter Thomas Selle präsentiert am Weihnachtsbaumverkauf in der Dölauer Straße verschiedene Nordmann-Tannen. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Beim Weihnachtsbaumverkauf am Dessauer Platz in Halle denkt man bereits darüber nach, nächstes Jahr eine Woche früher zu starten. Seit dem 1. Dezember werden in dem kleinen eingezäunten Areal gleich neben der Aral-Tankstelle Bäume verkauft - und zwar ausschließlich Nordmann-Tannen. Und seit dem ersten Tag kommen die Kunden.