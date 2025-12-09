Baustelle in Halle-Neustadt Islamisches Kulturcenter: Baugrube ist schon da - Arbeiten an Moschee in Neustadt haben begonnen
Die Bauarbeiten am neuen Islamischen Kulturcenter in Halle-Neustadt haben schon begonnen. In der Stadtpolitik sind wegen des umstrittenen Projektes allerdings noch Fragen offen.
Aktualisiert: 09.12.2025, 13:12
Halle (Saale)/MZ. - Das ging schnell: Nicht mal einen Monat nachdem die Baugenehmigung erteilt wurde, scheint die Baugrube für das neue Islamische Kulturcenter in Halle-Neustadt schon weitgehend ausgehoben zu sein. Große Erdhügel säumen den Rand des Grundstücks der Straße Am Meeresbrunnen. In der Stadtpolitik ist das Projekt jedoch nach wie vor umstritten.