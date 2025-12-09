Sachsen-Anhalts Sportlerin des Jahres Nicht nur Parakanutin Anja Adler ist nach Ehrung den Tränen nah
Die Hallenserin Anja Adler ist Sachsen-Anhalts Sportlerin des Jahres. Wem sie den Triumph widmet.
09.12.2025, 10:27
Magdeburg/MZ - Mama Kerstin weinte im Publikum vor Rührung. Und auch Anja Adler selbst musste mit den Tränen kämpfen, als klar war, dass sie Sachsen-Anhalts Sportlerin des Jahres 2025 ist. „Ich bin unglaublich glücklich, dass meine Mutti heute dabei sein darf“, sagte die 36-jährige Hallenserin im Rahmen der Ehrung in Magdeburg. „Meinen Eltern habe ich alles zu verdanken. Sie sind immer da, auch in Phasen, in denen es mal nicht so läuft, stärken sie mir den Rücken.“