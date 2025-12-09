Mit der Station Endlos wird bald der bekannteste Club in Halle schließen. Bei anderen Clubs der Stadt sorgt das keineswegs für Freude. Nun wird gemeinsam über einen Weg aus der Krise nachgedacht.

Station Endlos, Charles Bronson und Co.: „Alle Clubs in Halle sind in einer kritischen Lage“

Betreiber Andreas Riebe in seinem Club Charles Bronson in Halle. Er ist überzeugt: Mehr Angebot führt zu mehr Nachfrage.

Halle (Saale)/MZ. - Die Station Endlos wird fehlen. Darüber scheint sich die hallesche Clubszene einig zu sein. Schließlich ist das Endlos in der Reideburger Straße der Club, der eine Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen und sogar über Deutschland hinaus hatte und für den Besucher auch von weither nach Halle kamen.