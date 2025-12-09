Direkt an der B80 wirkt der Boden zunächst unscheinbar. Doch wer stehen bleibt, entdeckt weiße Flächen, aus denen kleine Kristalle sprießen. Bauunternehmer Andreas Tautrim will die Besonderheit des Areals zugänglich machen – ohne das empfindliche Ökosystem zu gefährden.

Spektakulärer Anblick: Weiße Kristalle mitten im Feld – was sich in Teutschenthal unter der Erde verbirgt

Andreas Tautrim hat ein Flächendenkmal mit einer Besonderheit gekauft. Das will er nun öffentlich zugänglich machen.

Teutschenthal/Wansleben/MZ. - Direkt an der B80, dort wo der Blick beim Vorbeifahren kaum länger als einen Augenblick über die unscheinbaren Flächen schweift, wirkt der Boden bei Teutschenthal erstaunlich hell. Weiße Schlieren ziehen sich durch die Erde, als hätte jemand Kalk verstreut. Wer stehen bleibt und genauer hinsieht, erkennt: Hier liegt Salz. Und es wächst.