Grünste Stadt Deutschlands Schummelt Halle bei Natur-Ranking?
Halle soll die grünste Stadt Deutschlands sein. Doch wie kommt die Stadtverwaltung zu dieser Einschätzung? Und wie sieht Halle im Vergleich mit anderen Städten tatsächlich aus?
09.12.2025, 06:00
Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) betont es immer wieder gerne mal: Halle ist die grünste Großstadt Deutschlands. So steht es schließlich sogar schwarz auf weiß im „integrierten Stadtentwicklungskonzept 2025“, das vom Stadtrat beschlossen wurde - also muss es stimmen. Oder?