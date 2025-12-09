weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Schummelt Halle bei Natur-Ranking?

Halle soll die grünste Stadt Deutschlands sein. Doch wie kommt die Stadtverwaltung zu dieser Einschätzung? Und wie sieht Halle im Vergleich mit anderen Städten tatsächlich aus?

Von Jonas Nayda 09.12.2025, 06:00
Die Dölauer Heide macht Halle grün. Aber wie grün ist die Stadt im Vergleich mit anderen Kommunen?
Die Dölauer Heide macht Halle grün. Aber wie grün ist die Stadt im Vergleich mit anderen Kommunen? (Archivfoto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) betont es immer wieder gerne mal: Halle ist die grünste Großstadt Deutschlands. So steht es schließlich sogar schwarz auf weiß im „integrierten Stadtentwicklungskonzept 2025“, das vom Stadtrat beschlossen wurde - also muss es stimmen. Oder?