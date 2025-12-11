Radio kann man auch anders hören, nicht mal die Bahn freut sich überschwänglich über neue Verbindungen und auf manche Weihnachtsfeiern könnte man wirklich verzichten.

manche Angewohnheiten wird man nicht los. Oder am Ende doch: Beim Rauchen ist mir das zum Beispiel gelungen. Andere, bessere Angewohnheiten hingegen kommen hinzu - und man fragt sich, warum man sie sich erst jetzt angeeignet hat. Eine davon hat mit meinen Hörgewohnheiten zu tun: Viele hören heute Podcasts oder Hörbücher. Gab es früher nicht, also gar keine schlechte Idee.

Meine Hörgewohnheiten sind aber außergewöhnlicher: Ich höre Verkehrsnachrichten. Und zwar die aus Gebieten, wo ich sonst gerne Urlaub mache. So wie ich mich dadurch auf dem Weg in den Urlaub schon in Vorfreude versetzt fühle, kann ich das dann auch das ganze Jahr über wieder hervorholen. Und noch entspannter: Während ich in den Ferien noch nach Umwegen suche, wenn ich vom Stau auf der A 10, A 19 oder A 20 höre, ist es jetzt pure Entspannung beim Gedanken an die Ostsee.

S-Bahn: Ab Sonntag fährt die S 5 von Trotha nach Leipzig

Ich könnte natürlich auch gleich mit der Bahn fahren. Am Mittwochvormittag habe ich es zumindest schon mal bis zum Hauptbahnhof in Halle geschafft. Da gab es eine Pressekonferenz mit Ministerin Lydia Hüskens. Es ging um den Fahrplanwechsel am Sonntag und um die S 5, die dann bis nach Trotha fährt. Und von dort direkt bis nach Leipzig.

Von Trotha über Halles Hauptbahnhof nach Leipzig und zurück fährt ab Sonntag die S 5. (Foto: imago/Felix Abraham)

Ob diese neue Verbindung jetzt genauso ein Renner wird wie in meiner alten Heimat einst der Partyschlager „Heute fährt die 18 bis nach Istanbul“? Ich bin gespannt. Noch spannender war es allerdings, die Demut aller Beteiligten bei der Bahn zu beobachten. Keiner wagt mehr, eine neue Verbindung einfach nur zu feiern, ohne sich jetzt schon für die weiteren Einschränkungen der kommenden Jahre im Voraus zu entschuldigen. So ist Leben auf einer Baustelle!

Schlechte Nachrichten von der A 14, aber nicht vom Verkehr

Auch Halle-Peißen und die A 14 habe ich in Verkehrsnachrichten, die nicht von der Ostsee kamen, schon oft genug zu hören bekommen. Selten sind Stau-Nachrichten gute Nachrichten - und manchmal sogar noch trauriger als alles andere, wenn man den Hintergrund bedenkt. Das sollte man bei meinem Gedankenspiel hier nicht vergessen.

Möbel Kraft in Halle-Peißen macht nach dann knapp 17 Jahren zu. (Foto: Marvin Matzulla)

Gemessen daran waren die schlechten Nachrichten von der A 14 in Peißen in dieser Woche nicht ganz so furchtbar, aber trotzdem schlimm genug: Möbel Kraft schließt im neuen Jahr, noch im Dezember beginnt der Abverkauf, das hat mein Kollege Marvin Matzulla herausgefunden. Das Unternehmen hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Besonders verwirrt hat mich daran aber die Nachricht, dass die meisten Mitarbeiter von der Schließung ausgerechnet auf der Weihnachtsfeier erfahren haben sollen. Mal ehrlich: Gruselig, oder? Haben Sie bei der Vorstellung noch Lust auf die nächste Weihnachtsfeier? Ich nicht. Oder besser: nur halb soviel. Oder noch anders: Ach, was soll's ...

Kann Halles Chaos auch entspannend sein?

Noch mal zurück zu den Verkehrsnachrichten vom Anfang: Ich frage mich zwischendurch auch mal, ob das, was ich da mache, markttauglich ist. Ob auch andere „Touristen“ das so können. Auf dem Weg in die Berge okay, vielleicht sogar auch auf den stauanfälligen Routen Richtung Frankreich und Spanien. Aber fühlt sich jemand wirklich an seinen letzten wundervollen Besuch in der Händelstadt erinnert, verzückt und entspannt, wenn er die tägliche Nachricht vom Baustellenchaos in der Innenstadt im Radio hört?

Die Brückenbaustelle Rennbahnkreuz als entspannende Verkehrsnachricht? Woran sollte man da denken? (Foto: Steffen Schellhorn)

Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch! Sein kostenloses Entspannungsprogramm ist auf Jahre hinaus gesichert ...

